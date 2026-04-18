Госдеп США сообщил о введении санкций против семи граждан Ирака

США ввели санкции в отношении семи граждан Ирака. Это члены вооружённых формирований, действующих на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Речь идёт о командирах формирований «Катаиб Хезболлах», «Катаиб Сейид аль-Шухада»*, «Харакат ан-Нуджаба» и «Асаиб Ахль аль-Хакк». США считают, что их поддерживает Тегеран. В заявлении говорится, что члены этих вооружённых формирований «планировали и осуществляли атаки, направленные против американских военных, объектов и интересов в Ираке».

Власти США классифицируют эти организации как террористические. Санкции означают заморозку активов на территории США. Американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними бизнес.

