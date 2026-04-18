За пропажей Усольцевых в Красноярском крае может стоять зловещая «банда егерей»

К громкой пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае могут быть причастны так называемые «егеря» — неофициальное название, закрепившееся в региональных публикациях за людьми, которые, по одной из версий, хорошо ориентируются в тайге и знают лесные дороги.

Красноярский край — это тысячи километров дорог, где между населёнными пунктами десятки километров пустоты. Северные направления и районы Нижнего Приангарья остаются зонами с нестабильной связью и минимальным трафиком. В разные годы на таких маршрутах фиксировали исчезновения людей: они выезжали в путь и не возвращались, выяснил сайт MK.ru.

В региональных публикациях и народных обсуждениях за предполагаемой группой закрепилось неофициальное название — «банда егерей». Это не юридический термин и не подтверждённый статус, а характеристика: людей, которые, по одной из версий, отлично ориентируются в тайге, знают лесные дороги и труднодоступные участки, где исчезновения происходят вне зоны действия камер и сотовой связи. Такое обозначение кочует из одной заметки в другую, но в официальных формулировках следствия не используется. Однако именно эта версия — причастность хорошо подготовленных местных «лесников» — всплывает в каждом втором громком деле о пропавших в глухих районах края, от Нижнего Приангарья до предгорий Саян.

В одном из таких случаев мужчина сообщил близким, что находится в пути и рассчитывает прибыть вечером, после чего связь оборвалась. Через несколько дней автомобиль нашли в стороне от дороги: двери закрыты, внутри — документы и личные вещи, следов аварии нет. Самого человека обнаружить не удалось.

По словам водителей, работающих на подобных маршрутах, отдельные участки воспринимаются как «слепые зоны», где помощь может находиться на значительном расстоянии. Там встречаются отрезки без устойчивой мобильной связи, без камер и с редким движением. Если человек пропадает там, это происходит вне наблюдения.

В ряде случаев первоначально рассматривались версии, не связанные с преступлением, что могло влиять на скорость реагирования. По словам источников, знакомых с ходом проверок, на раннем этапе в отдельных эпизодах время могло быть упущено.

Напомним, семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в район хребта Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. Несмотря на масштабные поиски с участием вертолётов, дронов и сотен спасателей, не удалось найти ни следов людей, ни их собаки породы корги. Версии от несчастного случая до инсценировки исчезновения так и не подтвердились. В апреле 2026 года поиски были возобновлены.