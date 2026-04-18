17 апреля, 22:10

ФНС: Контроль за переводами между физлицами коснётся 3% населения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / giggsy25

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / giggsy25

Крупные денежные переводы между физлицами не будут автоматически становиться объектом внимания налоговой. Как сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС), это коснётся лишь 3% населения России.

«Отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей. На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения», — говорится в заявлении.

Контроль применяется к доходам, не отражённым в установленном порядке. Граждане, декларирующие доходы и уплачивающие налоги, под него не подпадают.

Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о сети «бумажного НДС»

Ранее стало известно, что с 2027 года в России будет действовать автоматический контроль крупных безналичных поступлений на счета граждан, если их объём превышает 2,4 млн рублей в год. Речь идёт о ситуациях, когда гражданин регулярно получает оплату за услуги, аренду имущества или продажу товаров, но при этом не оформил статус ИП и не зарегистрирован в качестве самозанятого. По мнению специалистов, это затронет от 7 до 10 млн россиян.

Тимур Хингеев
