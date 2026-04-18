ФНС: Контроль за переводами между физлицами коснётся 3% населения

Ранее стало известно, что с 2027 года в России будет действовать автоматический контроль крупных безналичных поступлений на счета граждан, если их объём превышает 2,4 млн рублей в год. Речь идёт о ситуациях, когда гражданин регулярно получает оплату за услуги, аренду имущества или продажу товаров, но при этом не оформил статус ИП и не зарегистрирован в качестве самозанятого. По мнению специалистов, это затронет от 7 до 10 млн россиян.