Суд освободил из СИЗО замглавы Росгидромета, обвиняемую в хищении 7 млн рублей

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения замглавы Росгидромета Наталии Радьковой. Об этом сообщил адвокат фигурантки, пишет РИА «Новости».

Радькову перевели из СИЗО под домашний арест. Её обвиняют в хищении более семи миллионов рублей при исполнении госконтрактов.

По словам адвоката, сотрудники Росгидромета, проходящие по делу, не считают себя потерпевшими. Следствие не представило сведений о хищениях. Он также отметил, что закупочную деятельность ведомства проверяли контролирующие органы. Нарушений они не обнаружили.

Ранее сообщалось, что замглавы Росгидромета Наталию Радькову и бизнесмена Андрея Комарова обвиняют в хищении более чем семи миллионах рублей. Эти средства предназначались для автотранспортного обслуживания. Известно, что между Росгидрометом и Комаровым заключили три контракта на аренду авто. Работа по ним выполнена не была. Водители работали в подведомственных организациях и получали там зарплату. Деньги по госконтрактам получал предприниматель Комаров.