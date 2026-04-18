17 апреля, 22:51

Суд освободил из СИЗО замглавы Росгидромета, обвиняемую в хищении 7 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения замглавы Росгидромета Наталии Радьковой. Об этом сообщил адвокат фигурантки, пишет РИА «Новости».

Радькову перевели из СИЗО под домашний арест. Её обвиняют в хищении более семи миллионов рублей при исполнении госконтрактов.

По словам адвоката, сотрудники Росгидромета, проходящие по делу, не считают себя потерпевшими. Следствие не представило сведений о хищениях. Он также отметил, что закупочную деятельность ведомства проверяли контролирующие органы. Нарушений они не обнаружили.

Игорь Бардин признал вину в организации хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Ранее сообщалось, что замглавы Росгидромета Наталию Радькову и бизнесмена Андрея Комарова обвиняют в хищении более чем семи миллионах рублей. Эти средства предназначались для автотранспортного обслуживания. Известно, что между Росгидрометом и Комаровым заключили три контракта на аренду авто. Работа по ним выполнена не была. Водители работали в подведомственных организациях и получали там зарплату. Деньги по госконтрактам получал предприниматель Комаров.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Антон Голыбин
