Life.ru выяснил, что делать, если запах жареной картошки стал частью интерьера

Во время жарки запах еды быстро распространяется по квартире и может задерживаться надолго — особенно если кухня не изолирована от других помещений. Это происходит потому, что при нагревании масла в воздух поднимаются мельчайшие частицы жира и летучие соединения. Они оседают на поверхностях, текстиле и мебели, поэтому запах может сохраняться в квартире даже спустя несколько часов. Елена Клименко Продакт-менеджер Tuvio

Способы, как избежать этого запаха: Совет 1. Выбирайте способ приготовления Самый эффективный способ снизить запах — сократить открытую жарку на сковороде, где масло нагревается и активно испаряется. Альтернатива — устройства с закрытой камерой: духовка, электрогриль или аэрогриль. В них продукты готовятся при контролируемой температуре, а испарения реже попадают в воздух кухни. В аэрогрилях это реализовано особенно удобно: за счёт циркуляции горячего воздуха при готовке не требуется добавление большого объёма масла, нет интенсивного дыма и жировых брызг. Поэтому запах во время готовки распространяется заметно слабее.

«При этом, если нужна выраженная зажаренная корочка, сковорода всё ещё остаётся актуальным прибором — но в таком случае важно контролировать степень нагрева масла», — добавила специалист.

Совет 2. Организуйте вентиляцию заранее Если на кухне есть вытяжка, её лучше включать за 5–10 минут до начала готовки. Это позволит создать поток воздуха, который будет уводить испарения вверх, а не в помещение. После приготовления еды вытяжку стоит оставить работать ещё на 10–15 минут.

Во время готовки также полезно приоткрывать окно. Приток свежего воздуха усиливает вентиляцию и ускоряет выведение запахов. Важно также регулярно очищать фильтры вытяжки: загрязнённые фильтры хуже справляются со своей задачей и могут сами удерживать запахи.

Совет 3. Не давайте запаху закрепиться Даже слабый запах может сохраняться в помещении из-за жировой плёнки, образованной на поверхностях и текстиле. Микрокапли масла оседают на фартуке, столешнице, шторах и кухонных полотенцах, а затем «активируются» при следующем нагреве воздуха.

«Чтобы этого избежать, зону готовки лучше протирать сразу после приготовления, пока поверхности ещё тёплые. Текстиль, расположенный рядом с кухней, стоит регулярно стирать, а ненужные ткани — по возможности убирать перед готовкой», — отметила собеседница Life.ru.

Если нужно быстро освежить воздух, можно использовать простые приёмы: прокипятить воду с лимоном или уксусом, слегка прогреть на сковороде кофейные зёрна или ароматные специи. Это поможет быстрее нейтрализовать запах еды.

