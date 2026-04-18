В Польше намерены расширить военные трубопроводы НАТО на восток

Польша намерена вынести на обсуждение расширение трубопроводной системы военного назначения, созданной ещё в годы холодной войны. Как передаёт RMF FM со ссылкой на министра энергетики Милоша Мотыку, этот вопрос станет одной из тем визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Польшу 20 апреля.

Речь идёт о сети, которая изначально проектировалась для снабжения авиационным топливом западных ВВС в случае войны с Советским Союзом. Её протяжённость составляет около 10 тысяч километров. Сейчас инфраструктура работает не только на военные объекты, но и на гражданскую авиационную логистику, в том числе обслуживает аэропорт во Франкфурте.

Польская сторона добивается продления этой системы дальше на восток, чтобы топливо можно было доставлять непосредственно странам восточного фланга НАТО. Трубопроводная сеть, охватывающая 12 государств, сегодня заканчивается в западной части Германии, и Варшава давно настаивает на её расширении.

Мотыка заявил, что речь пойдёт об объектах двойного назначения, а также об усилении топливной и оборонной безопасности. По его словам, завершение разделения НАТО на два уровня требует развития инфраструктуры именно в Восточной Европе. Министр добавил, что такое решение соответствует общим интересам альянса, поскольку ограниченная мобильность топливных поставок затрагивает не только восток, но и запад континента.

Авиационное топливо, которое может передаваться по трубопроводам НАТО, пригодно и для наземной техники: после добавления специальных присадок оно используется в грузовиках и танках, где обычно применяется дизель. Вопрос надёжности поставок топлива приобрёл дополнительную остроту на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. На Ближнем Востоке нарушились маршруты между Азией и Европой, завязанные на узлы в Персидском заливе. На этом фоне цены на авиационное топливо удвоились, а авиакомпании уже столкнулись с ограничениями доступа к поставкам.

Польские власти, впрочем, утверждают, что внутренние резервы топлива достаточны. Мотыка сообщил, что запасов авиационного топлива у страны хватает, а его заместитель Войцех Врочна уточнил, что обязательные резервы обеспечивают более 90 дней. Помимо топливной инфраструктуры, в ходе визита Макрона в Гданьск планируется обсудить и вторую атомную электростанцию в Польше.

Ранее французские истребители Rafale, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО, перехватили российские Су-30СМ в районе Балтики. Речь шла о вылете двух Су-30СМ из Калининградской области. Утверждается, что французские пилоты использовали контейнер целеуказания Thales TALIOS, который позволяет распознавать тип самолёта и видимое вооружение с большого расстояния.