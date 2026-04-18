Депутат Антропенко предложил ввести замену паспорта в 60 лет

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести замену паспорта по достижении 60 лет, сообщает РИА «Новости». По словам чиновника, средняя продолжительность жизни в России растёт. Внешность человека со временем меняется. Это создаёт трудности при идентификации личности.

«Средняя продолжительность жизни в нашей стране растёт и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести ещё одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — сказал Антропенко.

Парламентарий отметил, что это особенно актуально при посадке на самолёт или поезд. Сотрудники транспортной безопасности сверяют фото с внешностью пассажира. Сейчас паспорт подлежит обязательной замене в 20 и 45 лет.

Ранее консульский департамент МИД РФ разъяснил правила получения загранпаспорта. Получить документ можно в любом консульском учреждении России. Загранпаспорта бывают двух типов: старого образца и нового биометрического. Биометрический паспорт выдаётся на десять лет. В МИД перечислили его преимущества. К ним относят более надёжную защиту данных и большее количество страниц для штампов. Также есть возможность посещать страны, въезд в которые по небиометрическим паспортам невозможен. Граждане могут иметь два загранпаспорта одновременно. Второй документ обязательно должен быть биометрическим. Это помогает при частых поездках и оформлении виз.