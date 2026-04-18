Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 03:54

Спасатели обследовали 15 км автомобильных дорог в поисках семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы. Обложка © VK / Ирина Усольцева

Спасатели обследовали 15 километров автомобильных дорог и 10 километров лесных троп в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Красноярском крае. Об этом сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель».

За сутки краевыми спасателями обследовано 15 км автомобильных дорог и 10 км лесных дорог в районе скалы Буратинка на снегоходной технике. К сожалению, поиски результатов не принесли, пропавшие не найдены. В поисках также используется беспилотник. Спасатели продолжат работу.

Эксперт по выживанию объяснил возможные причины гибели семьи Усольцевых
Ранее сообщалось, что следы пропавшей в тайге семьи Усольцевых могли исчезнуть за зиму. Весной найти их будет крайне сложно. Тем временем, жители активно продают дома в районе Манской «петли смерти» в Красноярском крае, где бесследно исчезают люди, включая семью Усольцевых. За полгода число объявлений о продаже участков выросло вдвое, цены сброшены до минимума — дом в 72 кв. м можно купить за 300 тысяч рублей. Всего в этой аномальной зоне за последние годы пропали семь человек и погибли ещё как минимум четверо.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar