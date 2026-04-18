Два сокращённых рабочих дня ожидают россиян в апреле и мае

Россиян ждут два сокращённых рабочих дня 30 апреля и 8 мая. Об этом сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин, пишет РИА «Новости».

По словам эксперта, продолжительность работы в эти даты сокращают на один час независимо от графика. Это правило действует для всех работодателей и закреплено в Трудовом кодексе. В отдельных случаях, когда уменьшить смену невозможно, переработку компенсируют дополнительным отдыхом или оплатой.

«В ближайшее время россиян ждут не только майские праздники, но и сокращённые рабочие дни накануне этих праздников — 30 апреля и 8 мая. Работа в такие дни должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника», — уточнил Южалин.

Сокращение дня не влияет на зарплату сотрудников с окладом. При оплате по часовым ставкам возможна небольшая потеря в доходе.

Ранее сообщалось, что майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет. Эксперт Александр Южалин объяснил это отсутствием переноса выходных с январских каникул. В результате россияне будут отдыхать два раза по три дня. Первый период — с 1 по 3 мая. Второй — с 9 по 11 мая, благодаря переносу выходного дня. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе в мае будет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.