В Волчанский район Харьковской области переброшены штурмовые подразделения ВСУ, подготовленные при участии американских инструкторов. О перемещении сил РИА «Новости» сообщили источники в российских силовых структурах.

«Противник перебросил из тыловых районов в Волчанский штурмовые подразделения 214-й ОШБ «ОПФОР», — говорится в сообщении.

Соединение ранее формировалось при участии зарубежных специалистов. Подготовка велась с привлечением американских инструкторов. Уточняется, что ранее эта часть использовалась преимущественно в ходе учений. Там ей отводилась роль условного противника для отработки боевых сценариев.

Как отметил источник, командование украинской армии задействует данное соединение в наиболее напряжённые периоды. Его перебрасывают на участки, где складывается сложная обстановка.

Ранее сообщалось, что иностранные наёмники из Колумбии, вступающие в ряды украинской армии, добираются до зоны конфликта через несколько стран Европы. Сначала они прибывают на территорию Испании, после чего направляются в Германию. Далее путь продолжается наземным транспортом.