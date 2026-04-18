Очередное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины запланировано на 20 апреля. Информация о предстоящей встрече содержится в официальном расписании работы органа.

Повестка будет сосредоточена на вопросах, связанных с обеспечением стабильности и безопасности. Именно этому аспекту участники уделят основное внимание.

Ранее сообщалось, что украинским властям, по оценке западных аналитиков, фактически не оставляют альтернатив в вопросе гарантий безопасности. Предлагаемые обязательства со стороны союзников не имеют под собой реальной основы. За громкими заявлениями не стоит работающей системы или чёткой структуры.