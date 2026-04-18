«Тот же Орбан, только свежий»: Лукашенко раскрыл, почему венгерский премьер провалил выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проанализировал поражение партии венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах. По мнению белорусского лидера, причины кроются в системных изъянах внутренней политики самого Орбана.

В интервью RT Лукашенко заявил, что результаты голосования — это чёткий сигнал от венгерского народа. Правящая партия получила почти в три раза меньше мандатов, чем победившая оппозиционная партия «Тиса». Это не просто случайность, а выбор граждан.

«Оппозиция в лице Мадьяра предложила более внятную и привлекательную позицию», — констатировал Лукашенко, отметив, что электорат проголосовал за конкретную программу, а не просто против действующей власти.

При этом белорусский президент предостерёг от того, чтобы считать победителя Петера Мадьяра полной противоположностью Орбана. Он напомнил, что долгое время оба политика работали в одной партии и были соратниками.

«Это не антагонист, а скорее тот же Орбан, только более свежий», — подытожил Лукашенко, намекнув, что борьба внутри одного идеологического поля может быть даже жёстче, чем между разными лагерями.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что после поражения на выборах ощущает прилив сил и чувствует себя моложе. По словам 62-летнего Орбана, боль от проигрыша не сломила его, а наоборот, высвободила огромное количество энергии. Он подчеркнул, что неудача подарила ему новые силы и неожиданное ощущение молодости.