«Дарвин-Z» против дронов: Российская разработка сама «затягивает» дыры после взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Стало известно о создании противодроновой сети «Дарвин-Z», которая способна частично восстанавливать целостность после поражения взрывом. О разработке рассказал РИА «Новости» гендиректор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев. По его словам, конструкция выполнена из полипропилена и имеет крайне низкую массу — около 40 граммов на квадратный метр.

«Противодроновая защитная сеть «Дарвин-Z» создана с учётом тактических реалий. Ячейка сети имеет форму латинской буквы Z. Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается вхлам, а именно «сползает» — соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру. Это сокращает чистую площадь пробоя до 50%, и использовать тот же коридор для повторного залета становится гораздо сложнее», — сказал он.

Разработчик подчеркнул, что система задумывалась как комплексное инженерное решение, в котором каждый элемент влияет на устойчивость и скорость развёртывания. По его словам, дороги в зоне боевых действий стали одновременно жизненно важными и уязвимыми маршрутами. На них активно применяются FPV-дроны, атакующие колонны и логистику.

Ранее для защиты использовались кустарные конструкции, включая рыболовные сети, натянутые над трассами. Однако такие решения требовали длительного монтажа и быстро приходили в негодность после близких взрывов. Кроме того, в них часто образовывались «окна», через которые беспилотники могли повторно заходить на цель, а ремонт под обстрелом занимал критически много времени.

Новая сеть поставляется цельным полотном, что упрощает установку и исключает необходимость сшивания отдельных фрагментов. Также в конструкцию встроены усиленные монтажные зоны, формирующие несущие элементы при натяжении. Они работают как дополнительные силовые линии. Закрепление системы, по словам разработчика, не требует сложных расчётов: достаточно установить опоры, которые могут быть выполнены из подручных материалов, включая металлические профили или деревянные колья.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники могут получить усиленную защиту от средств радиоэлектронной борьбы благодаря новым разработкам в сфере электроники. Компания приступила к государственным испытаниям электромагнитных чип-фильтров под названием «Подорожник». Они предназначены для снижения влияния внешних помех на работу оборудования.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
