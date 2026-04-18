Сибига призвал снять «Орбановскую блокаду» решений ЕС вслед за «Ормузской»

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с призывом разблокировать решения ЕС по финансовой и политической поддержке Киева. Соответствующее заявление министр опубликовал в своих социальных сетях по итогам Анталийского дипломатического форума.

Сибига сообщил, что провёл ряд встреч с европейскими коллегами. В ходе переговоров обсуждались шаги по «усилению Европы» после парламентских выборов в Венгрии. Отдельное внимание стороны уделили финансовым инициативам, включая возможное выделение 90 млрд евро для Украины.

Также затрагивались новые антироссийские санкции и запуск переговорных кластеров в рамках евроинтеграции Киева. По словам главы украинского МИД, речь шла о необходимости ускорить принятие ключевых решений на уровне Европейского союза.

«Время снимать не только Ормузскую, но и Орбановскую блокаду. Это пойдёт на пользу всем», — написал он.

Кстати, итоги парламентских выборов в Венгрии, где правящая партия Виктора Орбана столкнулась с неудачей, в Киеве восприняли как фактор, способный повлиять на европейскую политику в отношении Украины. Новые условия могут ускорить обсуждение финансовой помощи и санкционных решений на уровне Евросоюза.