Долгожданный просвет: Власти Ирана впервые с конца февраля открыли небо на востоке

В восточном секторе воздушного пространства Ирана гражданским самолётам вновь разрешили летать — это первый подобный шаг со стороны властей после закрытия неба 28 февраля. Обстоятельствами поделился с ТАСС информированный собеседник, работающий в одной из диспетчерских служб Ближнего Востока.

«В восточной части воздушного пространства Ирана возобновлена работа в обычном режиме, западная часть остаётся закрытой», — сказал источник.

Он также уточнил, что у воздушных судов, следующих через восточный сектор, есть два обязательства: за пять минут до входа пройти идентификацию, и за пять минут до выхода из иранской зоны выйти на связь с диспетчерской страны. Источник также добавил, что введённый порядок будет действовать вплоть до утра субботы, двадцать пятого апреля.

Воздушное пространство над Ираном закрыли днём 28 февраля — это произошло сразу после того, как Соединённые Штаты совместно с Израилем запустили военную кампанию. Тогда бомбардировке подверглись крупнейшие городские агломерации страны, в том числе иранская столица Тегеран.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность в успехе переговоров с Ираном. Республиканец отметил, что обсуждения с иранской стороной продолжатся в выходные дни. Он оценил их ход как очень хороший. Хозяин Белого дома заявил, что значительных разногласий между сторонами нет.