Осенило с пакетами в руках: Как часто россияне забывают что-то купить в магазине

Оказывается, даже список покупок порой не спасает: половина россиян в магазинах забывает купить хотя бы один нужный товар. Это следует из исследования «X5 Клуб», результаты которого есть в распоряжении Life.ru. Чаще всего упускают мелочи — батарейки, лампочки, спички. Но и привычных продуктов, бывает, не оказывается в пакетах: хлеба, молока и яиц (29%), чая, кофе и соусов (19%).

Причины забывчивости знакомы каждому: отвлекают посторонние дела (44%), люди торопятся (41%) или товары лежат не там, где обычно (15%). Часто упускаются из виду соль, специи для нового блюда или редкий ингредиент. Но иногда забывают и привычные продукты — хлеб и молоко. 18% признаются, что теряются в непривычных отделах.

Помогают привычки: пересмотреть список перед кассой (27%), ходить в магазин без спешки (19%) и вычёркивать приобретённое по мере закупки (16%). Планирование покупок популярно: 91% думает о тратах заранее, 48% составляют списки, чаще всего один из супругов. Списки ведут на бумаге (44%), в телефоне (30%) или просто держат в голове (26%).

При этом треть респондентов понимают, что не купили что-то, уже по дороге домой, 59% — при начале готовки. Большинство в таких случаях откладывает хлопоты на кухне до следующего похода в магазин, а 16% — заменяют недостающий ингредиент тем, что есть. Ещё 13% готовы вернуться в супермаркет.

Программы лояльности помогают помнить о нужных товарах: 83% ими пользуются, четверть считает, что кешбэк и любимые категории уменьшают риск забыть что-то важное.

