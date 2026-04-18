18 апреля, 07:52

Стало известно о новых переговорах Лаврова и Фидана: турецкий МИД раскрыл детали

РИА «Новости»: Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым в субботу в Анталье

Обложка © ТАСС / Khalil Hamra / АР

В субботу в Анталье ожидаются закрытые двусторонние переговоры между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком дипломатическом ведомстве.

Согласно информации от этого собеседника агентства, запланированные на 18 апреля переговоры будут проходить в формате, закрытом для представителей средств массовой информации. Источник также уточнил, что речь идёт именно о двусторонней встрече Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Президент Турции принял спикера Совета Федерации в Стамбуле

Напомним, Лавров прибыл на пятый Дипломатический форум в Анталье, где ему отведён статус почётного гостя. В мероприятии задействовано свыше пяти тысяч человек, причём более тысячи из них — это представители прессы. Ожидается, что форум примет делегации из более чем 150 государств.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
