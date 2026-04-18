Россиянин потерял 87 тысяч рублей из-за правил подарочной карты в «Спортмастере»

Житель Красноярска заявил, что потерял крупную сумму с подарочной карты «Спортмастера» из-за условий её использования. По словам клиента, ему была оформлена подарочная карта на 100 тысяч рублей. Он приобрёл спортивные товары на сумму около 13 тысяч, после чего столкнулся с неожиданным ограничением. Об этом сообщил Mash.

На кассе мужчине сообщили, что сертификат действует только при единовременной покупке на всю сумму. В противном случае неиспользованные средства аннулируются. Оставшиеся 87 тысяч рублей вернуть не удалось. Сотрудники магазина, как утверждается, сослались на правила, размещённые на сайте, и отказались проводить возврат или обмен.

Сообщается, что аналогичная ситуация произошла и в одной из торговых точек в Саратове, где клиент также не смог воспользоваться остатком средств. В связи с подобными обращениями Роспотребнадзор направил предупреждения в обе торговые точки.

В 2025 году, ведомство уже рассматривало похожий случай в Самаре. Тогда дело дошло до суда после жалоб на аналогичные условия использования сертификатов. Суд встал на сторону надзорного органа и обязал компанию изменить правила обслуживания подарочных карт.

После этого сеть внесла корректировки в условия, однако пункт об одноразовом использовании сертификата, как отмечается, сохранился. В текущих правилах предусмотрено, что возврат или перераспределение средств с карты возможно только её владельцем либо с письменного согласия получателя подарка, при этом окончательное решение остаётся за магазином.

Ранее в Санкт-Петербурге покупатель подарочных сертификатов столкнулся с неожиданной ситуацией: приобретённые карты оказались с нулевым балансом. 30-летний Дмитрий заранее приобрёл подарки к 8 Марта в магазине «Золотое яблоко». 3 марта он оформил покупку четырёх сертификатов — трёх номиналом по 5 тысяч рублей и одного на 10 тысяч.