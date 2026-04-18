В Пентагоне заявили, что основную нагрузку по поддержке Украины должны взять на себя союзники США. Такую позицию озвучил заместитель главы американского военного ведомства по политическим вопросам Элбридж Колби. Его слова приводит издание Politico.

По его мнению, прежняя модель, при которой Вашингтон опирался на использование ограниченных собственных ресурсов, теряет эффективность. Колби считает, что европейские страны должны активнее участвовать в обеспечении безопасности континента и перераспределить нагрузку на себя. Он подчеркнул, что это решение носит не добровольный, а стратегически обязательный характер.

Также представитель Пентагона призвал сторонников США наращивать финансирование оборонной сферы и увеличивать производство вооружений.

«Дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Германии усилились политические призывы пересмотреть курс на поддержку Украины после публикации расследовательской книги о подрывах газопроводов «Северный поток». С критикой действующей политики выступили сопредседатель партии «Альтернатива для Германии». Они заявили о необходимости прекратить финансовую и военную помощь Киеву.