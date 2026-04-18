18 апреля, 09:08

Глава МО Фёдоров: Украина заключит контракты на производство 25 тысяч роботов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украина планирует во второй половине 2026 года заключить контракты на производство 25 тысяч роботизированных систем, утверждает министр обороны Михаил Фёдоров. По словам главы военного ведомства, после поставки они будут сразу отправляться в руки военных.

По мнению Фёдорова, наземные роботы должны взять на себя 100% логистики в зоне боевых действий. С помощью таких систем чаще всего эвакуируют раненых, однако они используются и для других целей.

Группировка войск «Запад» уничтожила САУ Paladin и 11 наземных роботов ВСУ

Российская армия также применяет роботов на поле боя. Например, недавно появилось видео применения комплекса «Курьер» с установленной РСЗО. Менее чем за 15 секунд он выпустил все имеющиеся ракеты.

Матвей Константинов
