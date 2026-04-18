Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 09:09

Москвичей предупредили о ночных заморозках с начала недели

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В начале новой недели в Москве ожидается возвращение отрицательных температур в ночные часы. О погодных изменениях сообщил в своём канале в мессенджере МАХ ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Как рассказал Леус, в Подмосковье уже похолодало до минусовых отметок. Например, в Солнечногорске, Волоколамске и Ново-Иерусалиме температура падала до -1,1 градуса.

Он добавил, что эти заморозки не собираются уходить в ближайшее время. Они будут держаться в Московской области по ночам и ранним утром, как минимум до среды.

Прогноз погоды на май 2026: температурные качели, заморозки и чего ждать от майских праздников

Ранее сообщалось, что в начале недели ожидается резкое изменение погодных условий с переходом к зимним характеристикам. В понедельник в столице прогнозируются осадки в виде снега, которые могут сформировать временный снежный покров высотой до 5 сантиметров.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar