Москвичей предупредили о ночных заморозках с начала недели

В начале новой недели в Москве ожидается возвращение отрицательных температур в ночные часы. О погодных изменениях сообщил в своём канале в мессенджере МАХ ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Как рассказал Леус, в Подмосковье уже похолодало до минусовых отметок. Например, в Солнечногорске, Волоколамске и Ново-Иерусалиме температура падала до -1,1 градуса.

Он добавил, что эти заморозки не собираются уходить в ближайшее время. Они будут держаться в Московской области по ночам и ранним утром, как минимум до среды.

Ранее сообщалось, что в начале недели ожидается резкое изменение погодных условий с переходом к зимним характеристикам. В понедельник в столице прогнозируются осадки в виде снега, которые могут сформировать временный снежный покров высотой до 5 сантиметров.