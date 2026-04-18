Оттаяла весной: Тело 29-летней жительницы Прикамья нашли спустя полгода возле её дома

Спустя почти полгода поисков, 14 апреля волонтеры пермского отряда «Регион59» принесли горькую весть: в Краснокамском районе Пермского края обнаружено тело 29-летней Натальи Аликиной, пропавшей осенью. Мать погибшей Ирина Кузнецова подтвердила гибель дочери.

Трагедия произошла в обычный октябрьский день. 27 октября Наталья была дома в селе Мысы со своим 11-летним сыном. По словам близких, она вышла из дома на короткое время, надев просторную рабочую куртку мужа, и пообещала ребёнку скорое возвращение. Незадолго до этого, около 15:00, она разговаривала с матерью по телефону, и ничто не предвещало беды.

«Всё было нормально. Но уже после 15.00 она перестала отвечать. У меня в голове каша, тысяча вопросов, а ответов нет», — приводит kp.ru слова Ирины.

Через несколько дней после распространения ориентировки в социальных сетях возникла противоречивая информация, поставившая в тупик следствие и волонтёров. Местная жительница Алиса Костарева утверждала, что видела пропавшую Наталью после 2 ноября, даты её исчезновения. По ее словам, женщина направлялась от остановки к местному клубу в сопровождении незнакомого мужчины, который был выше ее и одет в черную куртку. Алиса изначально приняла ее за знакомую, но затем вспомнила ориентировку. Однако мать Натальи опровергла это свидетельство, заявив, что женщина ошиблась, приняв другого человека за её дочь.

С течением времени надежды на благополучное возвращение Натальи угасали. Через три месяца после её исчезновения, мать записала эмоциональное видеообращение к дочери, умоляя её вернуться и обещая прощение. Эти мольбы остались без ответа.

По информации близких, предварительная причина смерти Натальи не связана с криминалом. Тело было обнаружено недалеко от её дома, а не в отдалённом лесу, как можно было предположить. Вероятно, оно было скрыто под снегом, что и помешало его своевременному обнаружению.

Тем временем третьи сутки в Туапсе не прекращаются поисковые работы, связанные с трагическими последствиями ночной атаки беспилотника, произошедшей в минувший четверг. Специалисты и добровольцы продолжают усилия по обнаружению тела 14-летней девочки, которая считается погибшей в результате этого инцидента.