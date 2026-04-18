«Живут дольше всех»: Мясников назвал редко болеющую раком группу людей

Неожиданное заявление прозвучало из уст врача общей практики и популярного телеведущего Александра Мясникова. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он высказал мнение, что синдром Жильбера может стать своеобразным щитом от онкологических заболеваний. Отвечая на вопрос о возможной опасности этого состояния, Мясников подчеркнул: речь идёт не о болезни, а о физиологической особенности, не угрожающей здоровью.

Как говорит Мясников, люди с синдромом Жильбера обычно живут обычной жизнью, и даже нередко живут дольше обычного, даже если иногда у них желтеет кожа. К тому же, у них реже бывает рак. Он также добавил, что этот синдром не несет никаких серьезных угроз для здоровья.

«Синдром Жильбера — это вообще не болезнь. Люди живут, более того, они лучше нас живут. Да, понятно, у них может что-то пожелтеть иногда. Но они живут дольше», — подчеркнул Мясников.

Синдром Жильбера — это наследственное доброкачественное заболевание печени, при котором периодически повышается уровень билирубина в крови. Неопасен, не разрушает печень, не требует лечения

Возникает из-за генетического дефекта фермента печени

Проявляется легкой желтухой (пожелтение кожи/склер) при стрессе, голодании, после алкоголя или болезней

Диагностируется у 3–10% населения, чаще у мужчин

Не влияет на продолжительность жизни Главное: синдром Жильбера — не болезнь, а особенность организма. Специального лечения не нужно, нужно лишь избегать триггеров.

