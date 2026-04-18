В Австралии водитель переехал толпу на фестивале, один человек погиб
В Австралии водитель переехал толпу на фестивале, один человек погиб.
В Австралии автомобиль наехал на пешеходов рядом с площадкой фестиваля Supanova Comic Con, один человек погиб. Об этом сообщила полиция Мельбурна.
Инцидент произошёл в районе, где проходило массовое мероприятие с участием тысяч посетителей. Серая Toyota выехала на бордюр и сбила двух человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второго госпитализировали с тяжёлыми травмами. Очевидцы утверждают, что водитель направил машину прямо в сторону группы людей.
Среди посетителей оказалась женщина-парамедик, которая первой пришла на помощь пострадавшему и оказывала ему поддержку около 20 минут до прибытия экстренных служб. После этого к работе приступили прибывшие на место медики и другие службы реагирования.
