Франция ускорит разработку гиперзвуковой ракеты, потратив миллиард евро

Париж всерьёз взялся за перевооружение. Генеральная дирекция по вооружению Министерства обороны Франции намерена ускорить разработку собственной наземной баллистической ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком. Как сообщает Defense News, упрощённая версия оружия может появиться уже к 2030 году.

Руководитель агентства Патрик Пайю пояснил, что ускорения можно достичь, пожертвовав некоторыми функциями, например, защитой от радиоэлектронных помех. Полноценная модификация, как и планировалось, будет готова к 2035 году. На разработку в 2026-м выделят 1 миллиард евро.

Дальность новой ракеты составит 2500 километров. Пайю считает, что гиперзвуковое оснащение даст наилучшее соотношение цены и эффективности. Параллельно 14 апреля успешно прошли первые испытания новой французской реактивной системы залпового огня.

Военный чиновник не скрывает: армия оказывает мощное давление, считая это главным приоритетом в случае крупномасштабного конфликта.

«В первые дни боёв нужно удерживать позиции», — подчеркнул он.

По словам Пайю, Франции необходимо готовиться к большой войне к 2030 году, причём к войне на износ ресурсов.

«Такую войну выигрывает тот, у кого ещё остались боеприпасы», — резюмировал он.

