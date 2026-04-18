18 апреля, 10:48

Иранское небо останется закрытым для авиакомпаний из России до 15 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Воздушное пространство Ирана останется закрытым для авиакомпаний из РФ до 15 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации. Это продиктовано рекомендациями агентства, позицией МИД и Минтранса России.

«Воздушное пространство Ирана продолжает быть закрытым для полётов российских авиакомпаний до 15 мая», — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают анализировать состояние воздушного пространства в регионе. В случае принятия новых решений об этом будет сообщено дополнительно.

Иран отзывает соглашение о транзите через Ормузский пролив из-за блокады США
К слову, в самой Исламской Республике частично восстановили полёты. По крайней мере, на востоке страны. Воздушные суда должны уведомить диспетчера при входе в небо республики.

BannerImage
Матвей Константинов
