Иранское небо останется закрытым для авиакомпаний из России до 15 мая

Воздушное пространство Ирана останется закрытым для авиакомпаний из РФ до 15 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации. Это продиктовано рекомендациями агентства, позицией МИД и Минтранса России.

Специалисты продолжают анализировать состояние воздушного пространства в регионе. В случае принятия новых решений об этом будет сообщено дополнительно.

К слову, в самой Исламской Республике частично восстановили полёты. По крайней мере, на востоке страны. Воздушные суда должны уведомить диспетчера при входе в небо республики.