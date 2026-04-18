Лавров заявил, что связи Москвы и Пекина надёжнее классических военных союзов
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Китая превосходит формат традиционного военного союза. Соответствующее заявление министр сделал во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
Он отметил, что периодически звучат предложения о заключении официального военного союза между Москвой и Пекином, в том числе со стороны экспертов. По словам министра, подобные идеи обсуждаются на фоне роста напряжённости в мире и разговоров о возможных конфликтах. Лавров подчеркнул, что позиция сторон по этому вопросу уже зафиксирована в совместных документах, подписанных лидерами двух стран.
«Наши отношения по своему качеству являются выше, глубже, надежнее, чем классические военные союзы», — заключил он.
Ранее Лавров отметил растущую роль сотрудничества России и Китая в глобальной политике. Взаимодействие двух стран выступает важным фактором стабильности на международной арене.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.