Йога, тишина и никаких гаджетов: Эксперты раскрыли, как перезагрузиться за выходные

Чтобы душа и тело обрели истинное равновесие, необходимо гармонично соединить тщательно подобранные восстановительные ритуалы с умиротворяющей практикой йоги, а также совершить полное погружение в тишину, отказавшись от суеты гаджетов. Рекомендации дали генеральный менеджер отеля «Cosmos Collection Изумрудный лес» Марина Соловьёва и специалисты спортивного комплекса «Аквамарин» в беседе с «Газетой.Ru».

На фоне роста интереса к загородному отдыху спрос на занятия йогой в России увеличился на 45%. Эксперты советуют включать в программы восстановления дыхательные практики, медитации с гонгом и тибетскими чашами, чайные церемонии с травами, занятия у воды и даже гвоздестояние.

По их словам, такие форматы помогают снизить уровень стресса и переключиться с интенсивного городского ритма. Продолжительность программ может составлять от одного до трёх дней и включает утренние практики, прогулки и постепенную «перезагрузку» организма.

Отдельное внимание специалисты уделяют питанию. Они рекомендуют рацион, разработанный с участием нутрициологов, с акцентом на злаки, овощи, фрукты, орехи и продукты с высокой биодоступностью полезных веществ. Дополнительный эффект даёт природная среда: свежий воздух хвойных лесов и смена обстановки способствуют расслаблению и восстановлению.

«Грамотное сочетание отказа от цифрового шума, правильной последовательности восстановительных практик и отдыха на природе позволяет даже за короткие выходные полностью перезагрузить нервную систему и вернуть бодрость», — заключили эксперты.

