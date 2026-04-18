Испания призвала к реформе ООН и выдвинула идею о женщине-генсеке

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости реформировать ООН. По его словам, организацию должна возглавить женщина. Выступление политика транслировалось на сайте правительства страны.

«Мы знаем, что многосторонняя система нуждается в обновлении. Мы знаем, что она сможет выжить только в том случае, если будет реформирована в соответствии с реалиями мира XXI века», — сказал испанский премьер.

Момент для реформы настал, подчеркнул он. Также глава испанского правительства высказался за то, чтобы организацию возглавила женщина.

Ранее Life.ru рассказывал, что бразильский президент Лула да Силва призвал реформировать Совет Безопасности ООН. Политик указал, что действующая система устарела и перестала соответствовать современному миропорядку.