Лидер Бразилии Лула да Силва потребовал реформировать Совбез ООН

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с призывом реформировать Совет Безопасности ООН. По его мнению, действующая система уже не соответствует современному мировому порядку и не отражает принцип суверенного равенства государств.

Бразильский лидер заявил, что пришло время восстановить способность реформированной Организации Объединённых Наций действовать решительно. Он также подчеркнул, что нынешние прерогативы постоянных членов Совбеза уже нельзя считать оправданными.

Для Бразилии это не разовое заявление, а часть давней внешнеполитической линии. Страна много лет требует перестроить глобальные институты и настаивает, что Совбез ООН до сих пор устроен по логике послевоенного мира, а не нынешней геополитики. Бразилия также последовательно добивается расширения представительства стран Глобального Юга и сама претендует на более весомую роль в обновлённой системе.

Лула особенно активно продвигает эту тему на фоне крупных международных кризисов. Ранее он уже говорил, что ООН не справляется с задачей предотвращения войн и урегулирования конфликтов, а значит, реформу больше нельзя откладывать. По словам президента да Сильвы, насилие не должно подменять переговоры, а сила не может стоять выше дипломатии.