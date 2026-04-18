Обновление iOS 26.4.1 массово превращает iPhone в «кирпичи»

Свежее обновление от Apple, которое должно было исправить ошибки, само превратилось в головную боль для сотен пользователей по всему миру. iOS 26.4.1 массово «убивает» смартфоны, превращая их в бесполезные кирпичи. Об этом сообщил Mash.

Люди в панике обращаются в сервисные центры с одинаковыми жалобами. Ночью гаджет пытался установить апдейт, процесс сбился, а утром экран встретил владельца вечной блокировкой. Специалисты вынуждены перепрошивать устройства, но есть огромный минус: все данные, хранящиеся на телефоне, удаляются безвозвратно.

Ситуацию усугубляет политика самой корпорации. Apple официально перестала подписывать предыдущую версию iOS 26.4. Это означает, что откатиться назад, к стабильной рабочей системе, технически невозможно. Машина заведена, пути назад нет.

Парадокс в том, что изначально этот апдейт (вышедший 8 апреля) был «заплаточным». Он должен был исправить досадный баг с синхронизацией iCloud и паролями . Вместо этого он испортил жизнь тем, кто просто хотел оставаться в безопасности.

Официальных комментариев от Apple пока не поступало. Владельцам «яблочных» устройств сейчас можно только посочувствовать — или срочно вспомнить, делали ли они бэкап перед тем, как нажать заветную кнопку «Обновить».

