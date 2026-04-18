Польша пригрозила не пустить россиян на ЧЕ-27 по прыжкам в воду

Глава Ассоциации плавания Польши Отыля Енджейчак заявила, что российские и белорусские спортсмены могут быть не допущены на чемпионат Европы 2027 года по прыжкам в воду. Об этом она сообщила в интервью Polskie Radio.

По её словам, позиция польской стороны будет зависеть от развития ситуации, связанной с конфликтом на Украине. При этом даты проведения чемпионата Европы 2027 года по прыжкам в воду на данный момент ещё не объявлены.

«Если военная ситуация не изменится, мы не допустим спортсменов из России и Белоруссии к участию», — заключила она.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение смягчить ограничения для российских и белорусских спортсменов. Согласно новым правилам, взрослые спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на соревнованиях на равных условиях с представителями других стран.