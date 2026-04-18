Слова главы победившей в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра о скором запуске нефтепровода «Дружба» говорят о постороннем вмешательстве в избирательный процесс республики. Об этом заявил журналист Томас Фази в социальной сети X.

«Стратегия была ясна с самого начала и походила на ту, что применялась в отношении замороженных средств ЕС: "Проголосуйте за не того кандидата — и можете забыть о дешёвой российской нефти, но проголосуйте за нужного... и, возможно, нам удастся решить эту проблему"» — написал он.

По мнению Фази, происходящее представляет собой вопиющее вмешательство из-за рубежа и дестабилизацию, которые осуществлены при полной поддержке Брюсселя.

Днём ранее Мадьяр, сославшись на данные венгерской нефтегазовой компании MOL, сообщил, что прокачка нефти по «Дружбе» якобы может восстановиться уже на следующей неделе.

Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» под руководством Мадьяра победила в ходе парламентских выборов, получив 138 кресел в Государственном собрании из 199. Избрание нового венгерского премьера состоится в течение ближайшего месяца.