18 апреля, 12:18

Слова Мадьяра о нефтепроводе «Дружба» назвали вмешательством в выборы

Обложка © ТАСС / Tibor Illyes / ЕРА

Слова главы победившей в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра о скором запуске нефтепровода «Дружба» говорят о постороннем вмешательстве в избирательный процесс республики. Об этом заявил журналист Томас Фази в социальной сети X.

«Стратегия была ясна с самого начала и походила на ту, что применялась в отношении замороженных средств ЕС: "Проголосуйте за не того кандидата — и можете забыть о дешёвой российской нефти, но проголосуйте за нужного... и, возможно, нам удастся решить эту проблему"» — написал он.

По мнению Фази, происходящее представляет собой вопиющее вмешательство из-за рубежа и дестабилизацию, которые осуществлены при полной поддержке Брюсселя.

Днём ранее Мадьяр, сославшись на данные венгерской нефтегазовой компании MOL, сообщил, что прокачка нефти по «Дружбе» якобы может восстановиться уже на следующей неделе.

Ни ЕС, ни кредита: Выбранный в Венгрии Мадьяр разбил мечты Киева

Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» под руководством Мадьяра победила в ходе парламентских выборов, получив 138 кресел в Государственном собрании из 199. Избрание нового венгерского премьера состоится в течение ближайшего месяца.

Вероника Бакумченко
