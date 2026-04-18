Гавана поставила точку в слухах о возможной разрядке отношений с Вашингтоном. Главный редактор портала «Кубадебате» Ранди Алонсо в интервью Сергею Брилёву для ИС «Вести» заявил, что никаких переговоров между островом и США не идёт.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что 10 апреля в Гаване состоялась встреча представителей Госдепартамента с внуком лидера Кубинской революции Раулем Родригесом Кастро. Однако Алонсо опроверг интригу.

«Ошибаются те, кто говорит, что между Кубой и США идут переговоры. Переговоров нет. Есть начальные беседы о том, на какой основе можно разговаривать», — подчеркнул он.

По мнению кубинского журналиста, Штаты не могут простить Острову Свободы того, что уже более 60 лет маленькая страна без значительных ресурсов противостоит мировой державе, опираясь лишь на мораль и принципы. При этом Куба добилась социальных завоеваний, которых нет у многих соседей: всеобщее бесплатное образование, медицина, высокая продолжительность жизни.

«Никто не хочет это потерять», — резюмировал Алонсо, давая понять, что за красивым фасадом «диалога» Вашингтон, скорее всего, пытается расшатать устои, а не помочь.

Годы идут, а желание США нападать на другие страны не уходит, в том числе — всё на ту же Кубу. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что республика не хочет войны с Америкой и в текущем конфликте придерживается оборонительной позиции. Кубинский лидер призвал Штаты к диалогу, подчеркнув, что позиция Гаваны неагрессивна.