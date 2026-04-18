Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 12:09

В Гаване отрицают тайные переговоры с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Гавана поставила точку в слухах о возможной разрядке отношений с Вашингтоном. Главный редактор портала «Кубадебате» Ранди Алонсо в интервью Сергею Брилёву для ИС «Вести» заявил, что никаких переговоров между островом и США не идёт.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что 10 апреля в Гаване состоялась встреча представителей Госдепартамента с внуком лидера Кубинской революции Раулем Родригесом Кастро. Однако Алонсо опроверг интригу.

«Ошибаются те, кто говорит, что между Кубой и США идут переговоры. Переговоров нет. Есть начальные беседы о том, на какой основе можно разговаривать», — подчеркнул он.

По мнению кубинского журналиста, Штаты не могут простить Острову Свободы того, что уже более 60 лет маленькая страна без значительных ресурсов противостоит мировой державе, опираясь лишь на мораль и принципы. При этом Куба добилась социальных завоеваний, которых нет у многих соседей: всеобщее бесплатное образование, медицина, высокая продолжительность жизни.

«Никто не хочет это потерять», — резюмировал Алонсо, давая понять, что за красивым фасадом «диалога» Вашингтон, скорее всего, пытается расшатать устои, а не помочь.

Кубинцы рассказали, как живут при санкциях США и социализме — зарплата $2 и горы мусора

Годы идут, а желание США нападать на другие страны не уходит, в том числе — всё на ту же Кубу. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что республика не хочет войны с Америкой и в текущем конфликте придерживается оборонительной позиции. Кубинский лидер призвал Штаты к диалогу, подчеркнув, что позиция Гаваны неагрессивна.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Куба
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar