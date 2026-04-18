На 78-м году ушла из жизни звезда «Аббатства Даунтон» Натали Бай

Французская артистка Натали Бай, прославившаяся ролями в картинах «Аббатство Даунтон» и «Поймай меня, если сможешь», скончалась на 78-м году жизни. О данном факте проинформировало агентство AFP.

Кончина настигла звезду в её собственном парижском доме. Официальные представители и близкие актрисы не раскрывают никаких обстоятельств и деталей произошедшего. При этом доподлинно известно, что на протяжении заключительных лет своей жизни артистка была вынуждена бороться с тяжёлым недугом — у неё диагностировали деменцию.

Свою первую роль в кино Натали Бай получила в 1972-м, снявшись в ленте под названием «Краткая встреча в Париже». Всего же за плечами актрисы числится свыше ста десяти фильмов и телепроектов. В перечень её работ вошли такие картины и сериалы, как «Поймай меня, если сможешь», «И всё же Лоранс», «Аббатство Даунтон», «Мишу из Д'Обера», «Возвращение Мартина Герра», «Десять процентов» и «Американская ночь». В 1999 году артистке присудили премию «Кубок Вольпи» — награду она получила за образ в картине «Порнографические связи».

