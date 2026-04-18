В Фёльклингене при взрыве в подземном переходе погиб человек, четверо ранены
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FooTToo
В немецком городе Фёльклинген, расположенном на юго-западе страны в земле Саар, в ночь на субботу прогремел мощный взрыв. Инцидент произошёл в пешеходном тоннеле около 00:15 по местному времени.
Прибывшие на место полицейские обнаружили тела пятерых мужчин. Один из них был мёртв, четверо получили тяжёлые травмы. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как критическое — медики борются за их жизни. Об этом сообщила местная полиция.
Следователи уже заявили, что причиной ЧП стал «взрыв, вызванный действиями человека» . Пока рассматриваются три основные версии: устройство могло быть при одном из пострадавших, заложено заранее или подброшено в переход неизвестными непосредственно перед детонацией.
Район трагедии оцеплен, на месте работают криминалисты. В полиции заверили, что угрозы для местных жителей больше нет. Правоохранители просят всех, кто что-либо видел, обращаться в участок. Расследование продолжается.
Ранее Life.ru писал, что в трёх крупных городах Украины прогремели взрывы — в Киеве, Днепропетровске и Кропивницком (Кировоградская область). Ранее этой ночью взрывы также звучали в Харькове и Ахтырке Сумской области.
