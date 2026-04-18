В Фёльклингене при взрыве в подземном переходе погиб человек, четверо ранены

В немецком городе Фёльклинген, расположенном на юго-западе страны в земле Саар, в ночь на субботу прогремел мощный взрыв. Инцидент произошёл в пешеходном тоннеле около 00:15 по местному времени.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тела пятерых мужчин. Один из них был мёртв, четверо получили тяжёлые травмы. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как критическое — медики борются за их жизни. Об этом сообщила местная полиция.

Следователи уже заявили, что причиной ЧП стал «взрыв, вызванный действиями человека» . Пока рассматриваются три основные версии: устройство могло быть при одном из пострадавших, заложено заранее или подброшено в переход неизвестными непосредственно перед детонацией.

Район трагедии оцеплен, на месте работают криминалисты. В полиции заверили, что угрозы для местных жителей больше нет. Правоохранители просят всех, кто что-либо видел, обращаться в участок. Расследование продолжается.

