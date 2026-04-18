«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за возможной гололедицы

В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Как рассказали журналистам в Гидрометцентре России, в течение суток на дорогах столичного региона возможно образование гололёда.

«Местами в столице и по области ожидается гололедица», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде. По словам синоптика Евгения Тишковца, из-за «арктического вторжения» в понедельник ожидается формирование снежного покрова высотой до пяти сантиметров.