«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за возможной гололедицы
В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Как рассказали журналистам в Гидрометцентре России, в течение суток на дорогах столичного региона возможно образование гололёда.
«Местами в столице и по области ожидается гололедица», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде. По словам синоптика Евгения Тишковца, из-за «арктического вторжения» в понедельник ожидается формирование снежного покрова высотой до пяти сантиметров.
