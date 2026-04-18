Лавров рассказал, как экс-госсекретарь США Олбрайт звала его курить в библиотеку
© ТАСС / Zach Gibson / АР
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в 1990-е годы приглашала главу МИД РФ Сергея Лаврова покурить в библиотеке. Об этом глава российской дипломатии рассказал на Анталийском дипломатическом форуме, отметив, что со стороны американской чиновницы это был «человеческий жест».
Олбрайт всегда приглашала Лаврова в библиотеку, но не за книгами, — там стояла пепельница и лежала пачка сигарет, несмотря на действовавшие тогда ограничения на курение.
«Я знаю, ты куришь — пожалуйста», — вспоминал Лавров слова Олбрайт.
Министр также припомнил и рабочие моменты взаимодействия. Он поведал, что после инцидента с самолётом, сбитым кубинскими военными, Москва и Вашингтон сумели прийти к соглашению и договориться о формулировках в Совбезе ООН, которые будут устраивать обе стороны.
Ранее Лавров вспомнил, как в 2014 году Владимир Зеленский призывать позволить жителям Донбасса спокойно разговаривать на родном русском языке, однако с течением времени позиция украинского политика кардинально изменилась.
