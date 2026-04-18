Лавров заявил о многочисленных разногласиях с администрацией Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о наличии множества разногласий с нынешней администрацией США по двусторонним вопросам, в частности, касающихся санкций. Его слова прозвучали на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

«У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией в том, что касается практически развивающихся дел: и санкции никакие не сняты с байденовских времён, даже собственность дипломатическая не возвращена, и наши компании уже под новые санкции попали», — сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что возникла необходимость обсудить видение Вашингтона относительно дальнейшего развития экономических связей с Москвой. Глава МИД указал на постоянные заявления американской стороны о широких возможностях для взаимовыгодного сотрудничества, которые откроются по завершении украинского конфликта. Он также отметил, что президент Дональд Трамп уже выразил готовность к диалогу.

Ранее США объявили о снятии санкций с российской нефти ещё на один месяц. Речь идёт о разрешении иностранным странам покупать нефть, уже загруженную на танкеры и находящуюся в море. Срок предыдущего разрешения истёк 11 апреля, теперь его продлили до 16 мая.