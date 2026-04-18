В Забайкалье завели второе дело после ДТП с автобусом, где погибли граждане КНР

В Забайкальском крае расследование смертельного ДТП с пассажирским автобусом вышло на новый уровень. Следователи органов внутренних дел возбудили второе уголовное дело — теперь по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Об этом сообщили в СК СКР по Забайкальскому краю.

Ранее Следственный комитет уже завёл дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Сейчас правоохранители параллельно отрабатывают обе версии трагедии.

Авария произошлана 417-м километре федеральной трассы Чита — Забайкальск, возле станции Харанор. Автобус, в котором находились граждане Китая, направлявшиеся из Маньчжурии в Читу, опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Напомним, утром 18 апреля на трассе в Забайкальском крае опрокинулся автобус. В салоне находились 40 человек, один погиб. Власти привлекли к эвакуации борт санавиации.