18 апреля, 15:09

«Какого чёрта?» В Финляндии призвали Стубба ехать в Москву вместо Ближнего Востока

Обложка © Х / Alexander Stubb

Отправить президента Финляндии Александра Стубба в Москву на фоне роста напряжённости в отношениях с Россией предложил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. Поводом для заявления стали планы финского лидера посетить страны Ближнего Востока в ближайшие дни, что вызвало резкую реакцию в академической среде.

«Какого чёрта ты там будешь делать? В Финляндии начинается война, потому что ты не исполняешь свои обязанности. Вышвырните этого неудачника оттуда, а ещё лучше — отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работу», — написал он.

Ранее сообщалось, что Стубб продолжает курс на поддержку Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на инциденты с беспилотниками в регионе. Финляндию могут ожидать «очень опасные времена» на фоне текущего курса руководства страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
