«Иран — не моя война»: Стубб выступил против втягивания ЕС в бойню на Ближнем Востоке

Североатлантический альянс претерпевает серьёзный раскол на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Если «Глобальный север» выступают за либеральный миропорядок, то государства на западе высказывают готовность к заключению сделок. Об этом сказал президент Финляндии Александер Стубб.

«Вероятно, мы наблюдаем не разрыв, а раскол в трансатлантическом партнёрстве. Глобальный Север берёт на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки. Это просто реальность», — объяснил он журналисту Politico.

Стубб уверен, что европейские страны не должны следовать за США в вопросах агрессии на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «Иран — это не моя война, моя война — это Украина».

Ранее агентство Bloomberg написало, что ультимативные требования президента США Дональда Трампа к союзникам направить боевые корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе стали переломным моментом для стран Евросоюза и Азии. Многие из них открыто отказали Вашингтону в поддержке. Тем временем Иран потребовал от США не временного прекращения огня, а полноценного мирного соглашения с гарантиями ненападения. Именно такие условия глава МИД Ирана Аббас Аракчи озвучил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.