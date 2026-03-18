Bloomberg: Требование Трампа помочь в войне с Ираном переломило отношения США и ЕС

Ультимативные требования президента США Дональда Трампа к союзникам направить боевые корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе стали переломным моментом для стран Евросоюза и Азии. Как пишет Bloomberg, многие из них открыто отказали Вашингтону в поддержке.

«Переломным моментом стали требования Трампа к Европе и Азии направить корабли, чтобы помочь возобновить движение танкеров через Ормузский пролив, жизненно важный торговый маршрут, которое было остановлено из-за опасности иранских атак», — говорится в материале.

По данным агентства, жёсткая позиция американского лидера заставила пересмотреть свои взгляды даже те европейские страны, которые ранее одобряли военную операцию против Ирана. Вместо привычных попыток успокоить Трампа или вежливо отложить обсуждение, лидеры ЕС выбрали прямой и лаконичный отказ. В материале говорится, что такая прямолинейность отражает фундаментальные изменения в отношениях Европы с Соединёнными Штатами.