Кличко: Два человека погибли, пять ранены в результате стрельбы в Киеве

В результате стрельбы в Киеве погибли два человека, ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Согласно данным медиков, которые привёл градоначальник, оба погибших остаются в Голосеевском районе. Глава города также добавил, что пятерых пострадавших доставили в столичную больницу.

Среди получивших ранения в результате инцидента числятся несовершеннолетний ребёнок, а также сотрудник охраны того самого супермаркета, где произошла стрельба.

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Вооружённый автоматом преступник укрылся в супермаркете «Велмарт» и захватил заложников. В ходе штурма мужчину ликвидировали.