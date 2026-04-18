Крематории на Украине перегружены и работают на пределе возможностей

Действующие на территории Украины крематории перегружены настолько, что едва справляются с поступающими объёмами работы. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

Согласно официальным данным, почти 3240 лицензированных ритуальных операторов — как компаний, так и частников — прибегают к услугам крематориев. Одновременно с этим столичные кладбища закрыты для новых погребений: похоронить усопшего можно лишь путём подзахоронения в уже существующую семейную могилу.

На сегодняшний день по всей стране насчитывается лишь три работающих крематория — они расположены в Киеве, Харькове и Одессе, и ни разу за долгие годы там не проводилось серьёзной модернизации печей. При этом в Киеве, несмотря на статус столицы, из пяти предназначенных для прощания залов работают только три, а печи настолько выработали свой ресурс, что уже не справляются с нынешним объёмом сжиганий.

Осенью прошлого года в центре Незалежной фиксировали до 90 процедур кремации ежесуточно, а к февралю этот показатель увеличился в два раза. На каждую процедуру даётся не больше 30 минут, поэтому возле учреждений скапливаются огромные очереди.

Местные власти пообещали до конца этого года ввести в эксплуатацию четвёртое учреждение во Львове: две установки на новом объекте будут способны за сутки выполнять до двадцати сожжений тел. Если в каком-либо городе собственного крематория нет, то останки умерших транспортируют в ближайший из действующих населённых пунктов, где такая услуга доступна.

Напомним, по словам священников, обязательным условием для верующих, выбирающих кремацию, является проведение полного обряда отпевания до сожжения тела.