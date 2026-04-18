Daily Express: Предупреждение Хаменеи американцам напугало Запад
Daily Express назвала пугающими заявления иранского верховного лидера аятоллы Моджтабы Хаменеи. Ранее новый лидер Ирана сообщил, что ВМС страны готовы атаковать США и Израиль.
«Верховный лидер Ирана выступил с пугающей угрозой в новом сенсационном обращении, одновременно жестоко отчитав Дональда Трампа и американские войска», — говорится в публикации.
Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран отказался от нового раунда переговоров с Соединёнными Штатами из-за их завышенных требований и продолжающейся морской блокады. Иранские власти не желают тратить время на такую беседу, поскольку считают её унизительной для себя.
