Хаменеи заявил, что ВМС Ирана готовы преподать ещё один урок своим противникам

Военно-морские силы Ирана готовы вновь устроить ад своим противникам. Об этом заявил иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи. Соответствующее послание опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы по случаю Национального дня армии.

«Иранская армия по-прежнему защищает нашу землю и территориальные воды страны. ВМС исламской республики готовы нанести противникам новое горькое поражение», — сказано в публикации.

Публичных выступлений по случаю Национального дня армии не было. На Западе утверждают, что Моджтаба Хаменеи не выходит к людям, поскольку его лицо было изуродовано во время одной из атак.

Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран отказался от нового раунда переговоров с Соединёнными Штатами из-за их завышенных требований и продолжающейся морской блокады. Иранские власти не желают тратить время на такую беседу, поскольку считают её унизительной для себя.