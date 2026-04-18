Российская Team Spirit обыграла Team Falcons и вышла в финал турнира по CS2

Team Spirit пробилась в финал IEM Rio 2026, оставив позади Team Falcons (Саудовская Аравия) захватывающем полуфинале Counter-Strike 2. Российская команда продемонстрировала блестящую игру, завершив матч со счётом 2:0. На Dust2 они уверенно взяли верх со счётом 13:7, а на Mirage не оставили соперникам шансов, выиграв 13:4.

Команда Данилы donk Крышковца показала уверенную игру на Dust2, выиграв семь раундов после смены сторон и уступив лишь один. На Mirage они одержали победу с разницей в девять раундов. Борис magixx Воробьёв, капитан Spirit, был назван лучшим игроком серии, завершив матч с показателями K/D 31-17 и рейтингом 1,45.

В финале IEM Rio 2026, который пройдёт 19 апреля в 20:00 по московскому времени, Team Spirit будет противостоять победителю матча между Team Vitality и FURIA. Team Falcons же проведёт матч за третье место в 16:30 мск в тот же день.

