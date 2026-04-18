Захарова обвинила Запад в желании захватить чернозём Украины и нефть России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллективный Запад не оставил своих планов по захвату украинских черноземов и российской нефти, а также по переделу мира в своих интересах. Об этом она сообщила в интервью ТАСС, приуроченном к первому проведению 19 апреля Дня памяти жертв геноцида советского народа.

«Нет, не желают они отказываться от мысли прибрать к рукам украинский чернозем, российскую нефть, газ, управлять по крайней мере ими, распространить своё влияние на ресурсы Средней Азии, Закавказья и так далее», — сказала Захарова.

По словам Захаровой, речь идёт о реваншистских настроениях, направленных на передел мира и ресурсов в свою пользу. Она сравнила это с колониальной и империалистической политикой, где действует принцип «всё моё, и твоё тоже должно быть моим». Дипломат подчеркнула, что Запад рассматривает победу Советского Союза во Второй мировой войне как досадную случайность и теперь считает своим долгом «исправить эту «ошибку».

Ранее Мария Захарова заявила, что МИД ведёт системную работу по международному признанию геноцида советского народа. Эта квалификация уже зафиксирована в совместных заявлениях глав МИД России и Белоруссии (2022 год), а также президентов России и Казахстана (2024 год). Также действует российско-белорусская рабочая группа по установлению обстоятельств геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны.