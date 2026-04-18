Мизулина подключилась к скандалу с закрытием детских лагерей под Саратовом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину из-за решения властей Саратова закрыть детские лагеря на Кумысной поляне. Об этом она сообщила в своём канале MAX.

«Люди не понимают, почему на юге России детские центры, находясь под постоянными обстрелами и прилётами дронов, продолжают свою работу, а в Саратовской области — закрываются», — написала она. Мизулина сообщила, что жители региона ждут разъяснений и уже собирают подписи под петицией.

Глава города Игорь Молчанов ранее объявил, что работа лагерей будет ограничена из-за угрозы безопасности. Речь идёт о 10 лагерях.

