18 апреля, 18:59

Мизулина подключилась к скандалу с закрытием детских лагерей под Саратовом

Обложка © VK / Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину из-за решения властей Саратова закрыть детские лагеря на Кумысной поляне. Об этом она сообщила в своём канале MAX.

«Люди не понимают, почему на юге России детские центры, находясь под постоянными обстрелами и прилётами дронов, продолжают свою работу, а в Саратовской области — закрываются», — написала она. Мизулина сообщила, что жители региона ждут разъяснений и уже собирают подписи под петицией.

Глава города Игорь Молчанов ранее объявил, что работа лагерей будет ограничена из-за угрозы безопасности. Речь идёт о 10 лагерях.

Ранее Мизулина заявила, что российские школьники подхватили опасный TikTok-тренд с унижением учителей. По её словам, отдельные случаи уже привели к серьёзным последствиям: учеников ставят на внутришкольный учёт, а преподаватели требуют привлечь авторов роликов к ответственности.

BannerImage
